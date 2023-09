Ubriaco danneggia la lapide in memoria della strage di Nassiriya, denunciato - Tuttoggi.info

Ubriaco danneggia la stele commemorativa dei 19 caduti nella strage di Nassiriya: incastrato dalle telecamere

I Carabinieri della Stazione di Giove hanno denunciato per danneggiamento un 32enne, residente nel viterbese, gravato da precedenti. Nel corso della mattinata del 9 agosto scorso era stata rinvenuta, danneggiata ad opera di ignoti, la lapide installata nel 2004 in via G. Garibaldi a ricordo dei 19 caduti della strage di Nassiriya. La minuziosa analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale ha consentito ai militari, immediatamente attivatisi, di ricostruire l’intera vicenda e di identificare la persona che, quella notte, intorno alle 3.00, in evidente stato di alterazione, verosimilmente scaturita dall’assunzione di alcolici e desumibile dalla sua andatura barcollante, aveva danneggiato sia il monumento, fatto rovinare al suolo, che un muretto in tufo posto ai margini della via ed alcuni segnali stradali.