Ubriaco danneggia auto di grossa cilindrata in sosta, denunciato 49enne - Tuttoggi

L'episodio è avvenuto in via Cialdini, l'uomo si è detto disponibile a risarcire il danno ma ciò non gli ha evitato la denuncia

In evidente stato di ebbrezza alcolica si è messo a danneggiare un’auto di grossa cilindrata parcheggiata lungo la strada. L’uomo è stato notato da un cittadino che, mentre stava portando a spasso il cane in via Cialdini, a Perugia, ha subito deciso di chiamare il 113.

