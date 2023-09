Ubriaco cade all’interno del locale, la sera prima in ebrezza comatosa sui binari

Il 25enne è stato soccorso e poi multato dalla polizia per ubriachezza manifesta in luogo pubblico

Per due sere di seguito è stato trovato ubriaco, al punto da rischiare molto per la sua salute. Protagonista un 25enne di nazionalità indiana, soccorso dalla polizia la scorsa notte in un locale lungo la strada Marscianese. A chiamare il numero unico di emergenza europeo era stato il titolare del locale, dopo che il giovane, pesantemente ubriaco, era caduto.

Gli agenti hanno quindi identificato il 25enne che è stato poi accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti dai quali è emerso che il ragazzo, la sera prima, era stato soccorso dal personale del 118 poiché trovato, in stato di ebrezza comatoso, lungo i binari della ferrovia a Ponte San Giovanni.

Considerato il reiterarsi della condotta e la pericolosità della stessa, gli operatori lo hanno quindi sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.