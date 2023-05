Ubriaca si scaglia contro infermieri e carabinieri

Ponte San Giovanni, la 47enne denunciata per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

I carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno denunciato una donna 47enne, residente nel capoluogo e già nota alle forze dell’ordine, per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 e, giunti sul posto unitamente a personale del 118, hanno trovato la donna in evidente stato di alterazione psichica dovuta all’assunzione di alcolici che si scagliava dapprima contro il personale sanitario e poi contro i carabinieri, minacciandoli, oltraggiandoli e ponendo una fattiva resistenza prima di essere riportata alla calma e trasportata in ospedale per le cure del caso.

La donna è stata deferita all’autorità giudiziaria per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale ed è stata sanzionata amministrativamente per ubriachezza molesta.