“Uau – L’arte di essere bambini”, domenica di iniziative a Sant’Anatolia

In ognuno i bambini e le famiglie saranno coinvolti in divertenti laboratori educativi, passeggiate esplorative, trekking urbano e visite guidate al museo.

Il progetto “UAU” ha previsto la campionatura di tre oggetti d’artista per conoscere dal vivo le opere di ogni realtà museale e giocare con oggetti semplici ma innovativi, lasciando impresso un bel ricordo in modo divertente. Per questa prima edizione il curatore e storico dell’arte Marcello Smarrelli, consulente artistico del progetto, ha invitato l’artista Lucamaleonte ad intervenire sugli oggetti prodotti da “UAU”.Sono tre i prototipi declinati per ciascuna realtà museale: un gioco da tavolo in cartone ispirato al Gioco dell’Oca, un puzzle con immagini ispirate alle opere del museo e una tazza in ceramica ideata del designer Luca Binaglia.

I tre oggetti saranno protagonisti degli appuntamenti presso le realtà museali per bambini e loro famiglie. Si inizia domenica 2 ottobre alle ore 17.30 presso il Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco con un laboratorio gratuito per i bambini della scuola primaria a cura di Becoming X – Art+Sound Collective, la visita guidata al museo e la passeggiata esplorativa “UAU. Un castello nel paese” a cura del Museo della Canapa. Le attività verranno svolte contemporaneamente in modo da garantire la turnazione e la partecipazione per tutti. Alle ore 19 sarà presentato da Archi’s Comunicazione il progetto “UAU – L’arte di essere bambini” insieme con i saluti istituzionali e la proiezione del video promozionale. Per le prenotazioni: tel. 0743 613149 int. 8 / info@museodellacanapa.it