Tutto l'amore del mondo expo: due giorni per rivoluzionare l'amore - Tuttoggi.info

MONTEFALCO – Sabato 17 e Domenica 18 febbraio presso la Cantina Antonelli San Marco di Montefalco va in scena la prima expo inclusiva in Italia dedicata a tutti gli innamorati e ai loro eventi del cuore: Tutto l’amore del mondo – Expo, con il patrocinio del Comune di Montefalco e Confcommercio Umbria.

Due intere giornate a ingresso gratuito pensate per chi si ama: coppie, famiglie, futuri sposi, ma lasciando fuori dalla porta etichette e stereotipi, dal momento che gli usi e costumi degli innamorati stanno cambiando sotto tutti i punti di vista.

Da una prospettiva demografica e sociale, l’Istat rileva che sono in aumento le convivenze, i matrimoni misti, i matrimoni civili, le unioni civili specialmente tra partner dello stesso sesso, le seconde nozze dopo il divorzio. [Fonte: Istat: Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni, Divorzi, 2021]

E, analizzando la domanda relativa all’organizzazione di cerimonie, la rapidità di diffusione online delle tendenze sta alimentando una significativa diversificazione delle richieste. Ad esempio, fino a qualche anno fa nessuno conosceva il gender reveal party, il rito simbolico non era particolarmente praticato, e non ci si preoccupava di contenere l’impatto ambientale del proprio evento.

“Queste tendenze sono sotto agli occhi di tutti, e noi ci impegniamo ad abbracciare le richieste di una società in evoluzione” spiega il Comitato Organizzativo di Tutto l’amore del mondo – expo, un gruppo di imprenditori umbri composto da Maria Assunta Paliani di PMA – noleggio attrezzature per eventi, Leonardo Ragni di Salotto Verde – creazioni floreali, Maria Cristina Neri – event planner e tour operator, Francesca Fagioli – chef, con la direzione di Marica Remoli – marketing, eventi, digital.

“Ignorare il presente – proseguono gli imprenditori – equivale a perdere importanti occasioni di business, ma significa anche alimentare le disparità tra diverse fasce di pubblico. Si rischia di non aiutare l’economia e di non far nulla per creare una società più giusta e inclusiva. Ecco perché abbiamo realizzato Tutto l’amore del mondo – expo: per fare rete con altre aziende, e per avviare una rivoluzione gentile nel comparto dell’amore. E poi, diciamoci la verità: per lavoro organizziamo eventi, ma quel che maneggiamo ogni giorno sono i sentimenti e le vite delle persone”.

Le oltre 30 aziende partecipanti provengono da tutta l’Umbria, e sono pronte a occuparsi di una clientela vasta, diversificata, senza lasciare indietro le minoranze. Le categorie merceologiche sono tantissime: dalle wedding planner al noleggio di arredi, dall’estetica body positive al catering con una sensibilità green, passando per artigianato e prodotti tipici, e le novità del momento.

Il ricchissimo programma è studiato nei minimi dettagli per offrire al pubblico e agli espositori un’esperienza speciale e uno spazio in cui dialogare serenamente. L’expo si svolge tra le 10:30 e le 19:30 in entrambi i giorni; è possibile prenotare l’ingresso “salta la fila” e persino la propria consulenza gratuita con gli espositori dal sito web tuttolamoredelmondo.com. Sarà presente un servizio di intrattenimento per i bambini che permetterà così ai genitori di esplorare il salone in tranquillità. E per i grandi, musica dal vivo con artisti di generi diversi. Non mancano le degustazioni dei vini della Cantina Antonelli, e gli assaggi delle proposte degli chef che vanno a braccetto con lo street food.

Tra le attività in programma, una mostra fotografica sull’amore ospitata nella suggestiva bottaia della Cantina Antonelli, e ben 12 workshop rivolti al pubblico e ai professionisti. Si tratta di importanti occasioni di formazione che spaziano su temi attualissimi, tra cui gli strumenti digitali utili per l’organizzazione dell’evento, e il destination wedding come opportunità per l’hospitality dell’Umbria.

Il programma completo è disponibile su tuttolamoredelmondo.com, ma vale la pena segnalare alcuni appuntamenti importanti all’interno della programmazione:

L’incontro con alcune associazioni benefiche del territorio, tra cui Aucc e Il grande sogno;

Un workshop condotto da Omphalos LGBTI e Famiglie Arcobaleno per raccontare l’amore ampio, e spiegare come rispettare tutti gli amori possibili;

Il workshop “Love the Planet” con Legambiente Umbria che fornirà istruzioni ed esempi pratici su come ridurre l’impatto ambientale dei nostri eventi privati;

E infine, una chiusura della prima edizione dell’expo con i fiocchi, con uno spettacolo curato ad hoc da Omphalos Voices, il primo coro LGBT-friendly dell’Umbria.

“La manifestazione è talmente innovativa e il messaggio lanciato così chiaro e condivisibile – commenta il Comitato Organizzativo -, che abbiamo ricevuto tante prenotazioni da fuori regione, persino dal Veneto e dalla Sicilia. E tanti professionisti che non possono essere con noi in questa edizione sono in attesa di unirsi alla rete di imprese nelle edizioni successive. Insomma, siamo alla prima edizione ma siamo certi che questo nostro progetto ha già un futuro”.

Il Comitato Organizzativo ringrazia di cuore tutti coloro che hanno creduto nella manifestazione, contribuendo alla sua nascita, tra cui gli enti patrocinanti Comune di Montefalco, Confcommercio Umbria, e la Cantina Antonelli San Marco.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor tecnici: Calderini Music Service, Alloro Catering, SuperMatty Animazione, Gianluca Massoli Fotografo, Idea Verde Florovivaismo, Umbria Video, Eventi in Umbria community.

Grazie di cuore anche all’Istituto Tecnico Economico “F. Scarpellini” di Foligno che ha sposato l’iniziativa, e coinvolgerà alcuni studenti nelle attività di accoglienza nei due giorni di expo.

Nota Stampa del Comune di Montefalco

“Il Comune di Montefalco, nel concedere il patrocinio alla prima edizione dell’Expo “Tutto l’amore del mondo”, ne condivide le finalità di sviluppo economico che porterà questo evento nel nostro territorio.

È la prima volta che viene realizzata un Expo per la realizzazione di eventi così importante nel nostro Comune e siamo convinti che la sinergia tra pubblico e privato sarà un’ occasione di crescita e di sviluppo per l’intero territorio.

I tanti espositori e visitatori che frequenteranno Montefalco il 17 e 18 febbraio avranno l’occasione di visitare un territorio meraviglioso e godere del suo patrimonio artistico – culturale”.

Daniela Settimi, Vicesindaco del Comune di Montefalco

Luogo: Cantina Antonelli San Marco, Località San Marco 06036 Montefalco, 60 , MONTEFALCO, PERUGIA, UMBRIA