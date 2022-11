Turismo lento sui Sibillini, incontro venerdì nella sede del Parco - Tuttoggi

“Siamo orgogliosi di poter ospitare questo incontro” sottolinea Spaterna, “sia per il tema affrontato, che ha un impatto rilevante sull’economia del territorio, sia per la qualità dei relatori che interverranno. Poter contribuire a mantenere aperto un confronto tra esperienze di fruizione turistica delle aree protette in una logica di sostenibilità è una opportunità da cogliere che offriamo agli operatori del settore e agli amministratori locali”.

L’iniziativa, che avrà inizio alle ore 9.30, rientra all’interno delle celebrazioni per i 100 anni del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e del Parco Nazionale Gran Paradiso e specificamente nella sezione “Park to Park”, pensata per rinforzare il legame e la rete tra i parchi nazionali.

Sarà possibile seguire il webinar registrandosi al seguente indirizzo: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HwsMfgsOQ8On-LAMT3_wqQ.