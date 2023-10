TTG Rimini, Orvieto Experience protagonista - Tuttoggi.info

TTG Rimini, Orvieto protagonista del turismo in Umbria. La città della rupe al centro della promozione del turismo mondiale

L’esperienza autentica di Orvieto protagonista al TTG Travel Experience. Sarà presentato alla 60esima edizione della fiera internazionale del turismo, in programma a Rimini dall’11 al 13 ottobre, “Orvieto Experience”, il progetto co-finanziato dal Comune di Orvieto e dalla Regione Umbria che promuove itinerari esperienziali legati all’enogastronomia e all’artigianato del territorio. La presentazione è in calendario giovedì 12 ottobre alle 12.15 presso lo stand della Regione Umbria (Ingresso ovest pad. A7-C7) e non sarà l’unico spazio dedicato alla città di Orvieto nei tre giorni della manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale.

Orvieto al centro del turismo in Umbria

Mercoledì 11 ottobre alle 11.30 saranno illustrate le iniziative della Strada della Ceramica in Umbria di cui Orvieto fa parte, alle 16 “Umbria Jazz Experience” con le prime anticipazioni della 30esima edizione di Umbria Jazz Winter che si terrà dal 28 dicembre al 1 gennaio 2024 mentre venerdì 13 ottobre alle 10.45, in collaborazione con il Gal Trasimeno Orvietano, si parlerà del programma di “A Natale regalati Orvieto”, il contenitore degli eventi natalizi che si svolgeranno dal 24 novembre al 7 gennaio 2024.

Orvieto Experience

Anche quest’anno il Comune di Orvieto sarà presente all’interno dello stand dell’Umbria con una propria postazione – “Orvieto città viva esperienza autentica” – e un operatore commerciale che proporrà ai buyer e ai visitatori della fiera le proposte di soggiorno nella città costruite in collaborazione con Carta Unica e le associazioni di categoria, Federalberghi, Confindustria e Abba Orvieto, i cui rappresentanti saranno presenti nei giorni della fiera. Tra le novità del materiale che sarà distribuito nel corso dei tre giorni a Rimini, un’innovativa card interattiva con la quale poter vedere il video di promozione turistica della città in realtà aumentata e scaricare l’app “Orvieto Experience”, e la nuova brochure del Palazzo del Popolo con tutte le informazioni sulle caratteristiche e sui servizi offerti dalla struttura per congressi, convegni, meeting ed eventi.

Il sindaco Tardani “Turismo fondamentale per Orvieto”

“La presenza di Orvieto al TTG di Rimini, la più importante vetrina sul Mondo del turismo italiano, si consolida e si rafforza“, commenta il sindaco di Orvieto e assessore al Turismo, Roberta Tardani. “Un percorso importante ed esaltante che si è arricchito anno dopo anno di contenuti, idee, progetti e iniziative innovative. Un lavoro che assume un valore ancora maggiore se solo pensiamo da dove siamo partiti quattro anni fa quando Orvieto era ormai da tempo sparita dai radar degli appuntamenti fieristici più importanti e finita ai margini delle politiche turistiche della Regione Umbria. Il turismo può rappresentare un traino dell’economia cittadina e i risultati ottenuti e la visibilità recuperata non solo hanno già prodotto importanti investimenti privati ma hanno anche aperto la strada a relazioni e interessi nuovi sulla città in altri ambiti che ci auguriamo possano concretizzarsi. Quest’anno a Rimini – prosegue – presentiamo un progetto, Orvieto Experience, che punta alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, vino e olio, e dell’artigianato, la ceramica, per costruire esperienze in grado di rendere ancora più attrattivo il nostro territorio, ampliare il pubblico dei turisti/visitatori e aumentarne la permanenza media ma allo stesso tempo per contribuire alla crescita economica di un settore altrettanto importante per il tessuto cittadino. Inoltre – conclude – grazie alla presenza di un operatore commerciale alla nostra postazione e alla collaborazione delle associazioni di categoria abbiamo confezionato intorno alle bellezze e agli eventi della città un prodotto turistico che proporremo ai buyer e che ha già incontrato l’interesse di diversi tour operator con cui sono in programma appuntamenti nel corso della fiera“.