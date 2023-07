Truffe del finto incidente, almeno 2 casi tentati oggi a Spoleto - Tuttoggi.info

Almeno 2 le truffe telefoniche ad anziani tentate oggi a Spoleto con la scusa di un incidente. Invito a segnalare al 112 situazioni sospette

Nuovi tentativi di truffe a danni di anziani nelle ultime ore a Spoleto. Almeno due gli episodi che sono stati segnalati lunedì mattina alla redazione di Tuttoggi.info, fortunatamente sventati dalle stesse vittime individuate dai malintenzionati, che spesso si fingono carabinieri o avvocati.

In uno dei casi, un’anziana spoletina ha ricevuto la telefonata di un uomo. “Suo marito ha investito una donna, gli servono dei soldi, le passo suo figlio”: più o meno questo il tono della telefonata, con la signora che però ha capito subito che si trattava di un tentativo di truffa e che l’interlocutore passatogli dal primo uomo non era affatto suo figlio, riattaccando il telefono e poi chiamando i familiari per raccontare l’accaduto.

Nell’altro caso, il tentativo di truffa ha visto protagonista un uomo, contattato al cellulare da qualcuno ben informato sulla sua famiglia. “Sua figlia (indicando il nome di battesimo reale, ndr) ha avuto un incidente, è alla caserma dei carabinieri, la faccio chiamare da un avvocato…”. L’anziano – che ha subito capito che si potesse trattare di un tentativo di truffa – prontamente ha richiamato la figlia che era al lavoro, fugando ogni dubbio. E alla telefonata pochi istanti dopo di un altro uomo, il sedicente avvocato, non si è fatto trovare impreparato. E poi ha segnalato informalmente l’accaduto alle forze dell’ordine.

Le due truffe in questione, dunque, non sono andate a buon fine grazie anche all’importante opera di sensibilizzazione che da tempo polizia e carabinieri svolgono sul territorio, ma il timore è che i truffatori – che spesso agiscono almeno in coppia – siano in città in queste ore e stiano tentando di derubare persone indifese. Per questo l’invito è quello di segnalare ogni situazione sospetta ed eventuali tentativi di truffe alle forze dell’ordine, telefonando al numero unico di emergenza 112.