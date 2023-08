Truffe agli anziani, la Polizia aumenta i controlli nelle giornate di "pensione" - Tuttoggi.info

Passaggi costanti vicino agli uffici postali, entrando in contatto con le persone in attesa e il personale delle Poste

Nel il periodo estivo, la Polizia di Stato in Umbria intensifica il proprio lavoro a favore della cittadinanza, con un focus specifico sulla sicurezza degli anziani durante i giorni di ritiro delle pensioni. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell’Umbria si sta adoperando per garantire la vigilanza ai cittadini, specialmente agli anziani, presso gli uffici postali dei capoluoghi di provincia.

Vigilanza attiva e collaborazione con il personale delle Poste

Le pattuglie della Polizia Postale, impegnate nei servizi di vigilanza, hanno effettuato passaggi costanti vicino agli uffici postali, entrando in contatto con le persone in attesa e il personale delle Poste. L’obiettivo è acquisire informazioni su individui sospetti, fornire consigli sulla sicurezza individuale e incoraggiare i cittadini a contattare la Polizia di Stato attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo in caso di necessità.

Un anno di interventi coordinati

Nel corso del 2023, sono stati realizzati 690 controlli presso gli uffici postali in Umbria (370 a Perugia e 320 a Terni) da parte della Polizia Postale. Questi interventi rientrano nei servizi coordinati dalle rispettive Questure della regione, dimostrando l’impegno continuo delle forze dell’ordine a tutela dei cittadini, e in particolare degli anziani, da possibili truffe e frodi.