Cinquantottenne trovato morto in casa

Corpo trovato vicino ad una siringa usata. Disposta autopsia

Trovato morto in casa, in viale Roma a Foligno, con una siringa usata a fianco. Così è stato trovato questa mattina un uomo, classe 1965, che non rispondeva ai parenti da giorni. I familiari si sono rivolti ai vigili del fuoco, che in mattinata hanno aperto la porta, trovandolo riverso a letto.

Il caso è all’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Foligno, coordinati dal Maggiore Giuseppe Agresti, che indagano per ricostruire la vicenda. Quella che si prospetta sarebbe una sospetta overdose. La salma dell’uomo è stata portata in ospedale a Perugia, per l’esecuzione dell’autopsia che stabilirà con esattezza le cause della morte.