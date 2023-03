Trovato fuori casa, nonostante i domiciliari: 65enne torna in carcere

L'uomo aveva con sé anche dei documenti rubati

Un 65enne è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Foligno, già noto alla Polizia per i reati di furto, ricettazione, truffa, invasione di terreni ed edifici, violazione di domicilio, evasione e reati in materia di sostanze stupefacenti.

L’uomo scontava una condanna per reati in materia di stupefacenti

Gli Agenti lo hanno condotto in carcere su provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, provvedimento scaturito da alcune gravi violazioni del regime di detenzione domiciliare al quale, sino a ieri, l’uomo era sottoposto. Infatti, il 65enne stava scontando una pena definitiva a due anni e quattro mesi di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti; il presupposto essenziale affinché l’uomo potesse continuare a beneficiare della detenzione domiciliare era tuttavia costituito dal fatto che non abbandonasse la propria abitazione in assenza di una valida giustificazione.