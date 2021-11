Trova portafoglio, spende i soldi e lo restituisce vuoto: denunciato

L'uomo ha consegnato ai carabinieri un portafoglio smarrito, ma prima aveva tolto i 600 euro all'interno: è stato scoperto e ha restituito tutto

Ha trovato un portafoglio abbandonato presso un distributore di benzina e ha deciso di consegnarlo ad una pattuglia dei carabinieri che era nella zona. Aveva però prima preso tutto il denaro che era all’interno – 600 euro – sperando di farla franca. Così però non è andata e l’uomo è stato denunciato per furto.

Il fatto è accaduto un paio di settimane fa a Campello sul Clitunno. Un uomo, dopo aver fatto rifornimento di carburante alla propria auto in un distributore della zona, ha inavvertitamente lasciato il suo portafoglio sopra la pompa di distribuzione, andandosene. All’interno c’erano denaro e documenti.

Qualche minuto dopo lì è arrivato un altro automobilista che ha notato il portafoglio e lo ha preso. Vista la presenza di una pattuglia dei carabinieri nella zona, ha deciso di consegnarlo ai militari dell’Arma, che in poco tempo hanno contattato il proprietario e gli hanno restituito il portafoglio. Aprendolo, però, l’uomo ha notato che erano spariti i soldi all’interno: 600 euro. Ha così presentato denuncia per furto.

I carabinieri della stazione di Campello, dunque, hanno avviato le indagini per capire chi potesse aver preso il denaro e in poco tempo lo hanno capito: era stato lo stesso uomo che aveva riconsegnato il portafoglio (prendendo però prima il denaro). I soldi, hanno scoperto i militari, erano stati spesi nel frattempo per un acquisto.

Il comandante di stazione dopo qualche giorno ha dunque convocato in caserma il presunto autore del furto. L’uomo, vistosi alle strette, ha confessato tutto, riconsegnando i 600 euro che poi sono stati restituiti al legittimo proprietario.

La vittima, sollevata dal ritrovamento della somma di denaro ha ringraziato i militari dell’Arma della restituzione anche perché ha spiegato loro di avere la necessità di utilizzare il denaro per delle spese improvvise da affrontare.