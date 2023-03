La troupe di Linea Verde torna a Citerna, intanto cresce attesa per il ‘Borgo dei Borghi’

Un nuovo riconoscimento alla bellezza del territorio, che ha di nuovo l’opportunità di essere promosso nella popolare trasmissione Rai, davanti ad un pubblico di milioni di telespettatori. La puntata di Linea Verde verrà trasmessa domenica 16 aprile alle 12.10 su Rai 1.

Per il verdetto sul vincitore del Borgo dei Borghi, invece, si dovrà aspettare il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile alle 21 su Rai 3. Nel frattempo si potrà votare per Citerna collegandosi al sito on line del programma. Ognuno potrà esprimere gratuitamente un solo voto al giorno sino al 26 marzo. Sarà necessario registrarsi sul sito di Rai Play per chi non ha già l’account Rai Play.