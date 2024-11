Trofeo Città di Trevi di Kick boxing, ottimi risultati per gli atleti locali - Tuttoggi.info

Domenica 3 novembre si è svolto il secondo trofeo Città di Trevi di kick boxing, presso il Palazzetto dello Sport. Presenti rappresentanze di diverse regioni del centro-sud Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia…) ed oltre 180 atleti partecipanti. La gara era valevole per l’accesso al campionato nazionale.

Hanno partecipato 4 campioni assoluti (di Trevi) di Fighter Center 2.0 che si sono confrontati con campioni di altre regioni per l’accesso di diritto per la qualificazione del campionato nazionale.

Le discipline effettuate: KICK BOXING, k1, MMA, GRAPPLING, FREE BOXE.

Ottimi risultati per i ragazzi trevani.

I ragazzi campioni italiani assoluti sono: Matteo Proietti, Kevin Makaj, Andrea Makaj, Flavio Cimarelli, tutti trevani e della specialità di Kick Boxing.