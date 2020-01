Trevi, seduta straordinaria per il consiglio comunale

Sessione straordinaria per il consiglio comunale di Trevi. La convocazione è per il giorno 20 gennaio alle 15 in prima convocazione. La massima assise cittadina si occuperà della surroga del consigliere Simone Edy Augusto Moretti. Seguiranno le comunicazioni del sindaco e le risposte a due interrogazioni, quella di Francesco Saverio Andreani sul “Ripristino e manutenzione delle pensiline degli autobus” e quella di Franco Todini sulla “Riforma della riscossione degli enti locali”.