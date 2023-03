Trevi, Ferdinando Gemma candidato sindaco del centrodestra

La lista si chiamerà “Uniti per Trevi”

“La mia candidatura a sindaco per la lista “Uniti per Trevi”, nasce dalla necessità di mettere a disposizione la mia esperienza e la mia professionalità con l’obiettivo di innovare, efficientare e sviluppare il nostro splendido territorio, mettendo sempre al centro del nostro progetto i cittadini“. Così Gemma che sottolinea come si sia in presenza di un cantiere politico per il rilancio della città di Trevi “che metta al centro efficienza amministrativa del comune, rilancio turistico, economico e sociale. Tra le priorità soprattuto l’obiettivo di riaprire le porte dell amministrazione alle migliori energie e a chi vuol dare il proprio contributo per rilanciare la città per cittadini e imprese“.