Trenta anni di Omphalos, l'associazione in festa: congresso e cena di gala - Tuttoggi

Da domenica 11 a domenica 18 settembre a Palazzo della Penna (Perugia) verrà esposta una mostra fotografica che ripercorre la storia dell’associazione: dalla fondazione al cambio sede, dalle manifestazioni più iconiche alla storia delle serate BeQueer. Tutto raccontato dagli occhi delle attiviste che da sempre hanno rappresentato il cuore pulsante dell’associazione. La mostra verrà inaugurata domenica 11 settembre alle ore 19 con un aperitivo gratuito, musica e una breve talk.

Venerdì 16 settembre alle ore 19 evento centrale dei festeggiamenti con un Gran Galà presso Posta Donini (Perugia). Una cena di gala, in una location immersa nel verde, cornice ideale per una serata all’insegna del divertimento e dei festeggiamenti. Passato, presente e futuro al centro dell’evento. Tante ospiti, personalità del territorio umbro e nazionale, e intrattenimento per celebrare il trentennale di Omphalos. L’evento è aperto a tutte e tutti e si può prenotare entro l’8 settembre al link https://buytickets.at/omphalos

Sabato 17 settembre dalle ore 15 momento interno riservato alle socie e ai soci con i lavori del X Congresso dell’associazione, che approverà il nuovo progetto associativo e rinnoverà gli organi sociali (presidenza e segreteria) per il triennio 2022-2025. Il Congresso si terrà presso la sede dell’associazione in Via della Pallotta 42 (Perugia).

Infine, sempre sabato 17 settembre, è in programma uno speciale BeQueer celebrativo per i 30 anni dell’associazione al Lido Village di Ponte San Giovanni (Perugia). La serata del BeQueer è da sempre uno degli appuntamenti più importanti della comunità LGBTI del centro Italia ed è oggi uno degli appuntamenti fissi nel calendario della movida perugina e umbra.