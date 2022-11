Treni sospesi e scuole chiuse | Nessun problema in Umbria

Scuole chiuse

Qualche danno ci sarebbe al sottopasso nella stazione di Ancona. Intanto scuole chiuse in gran parte dei comuni. “Scossa di terremoto molto forte. Sono a Bruxelles. Ma in attesa di capire meglio la situazione e fare tutti i controlli, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse”, ha scritto sui social il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Nessun danno in Umbria

Nessun danno è al momento segnalato in Umbria in seguito forte terremoto di magnitudo 5.7 registrato a largo della costa marchigiana. Lo ha riferito l’ingegner Stefano Nodessi Proietti, responsabile della Protezione civile in Umbria, interpellato dall’ANSA.