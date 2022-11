Scossa di terremoto avvertita in tutta l’Umbria | Epicentro in mare, aggiornamenti

Terremoto di 5.7 gradi con epicentro sulla Costa Marchigiana

L’epicentro del sisma, secondo le prime informazioni, è localizzato in mare, al largo delle coste tra Marche e Emilia Romagna, con una magnitudo di 5.7 gradi di magnitudo. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Ingv, l’epicentro sarebbe localizzato ad oltre 30 km dalla costa marchigiana, con ipocentro a 8 km di profondità. Il sisma è stato tuttavia avvertito in molte regioni d’Italia, perfino in Trentino – Alto Adige e a Roma.

Altre repliche, anche una scossa di 4 gradi

L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 31 Km a Nord Est di Fano e 35 Km a Est di Pesaro. Alla prima scossa ne stanno seguendo numerose altre di entità più lieve, la principale delle quali di 4 gradi di magnitudo alle 7.12.

Vigili del fuoco al lavoro per verificare danni

I vigili del fuoco sono al lavoro nei comuni più prossimi all’epicentro per verificare eventuali danni sulla terraferma. Al momento sono state segnalate crepe in alcuni edifici, comprese alcune strutture sanitarie. In particolare si starebbe evacuando parzialmente la casa di cura “Villa Igea” ad Ancona.

Circolazione ferroviaria sospesa

Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale e per controlli sulla linea Adriatica, tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico, a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona.

Nessun treno è fermo in linea. Si stanno verificando le condizioni di sicurezza per attivare eventuali servizi sostitutivi su strada.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l’evento sismico.

Articolo in aggiornamento