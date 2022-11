Terremoto nell’Adriatico, verifiche anche nelle scuole umbre

Non si sono registrati danni, le lezioni si sono svolte regolarmente in tutta la regione

Verifiche anche nelle scuole umbre a seguito della forte scossa sismica che si è verificata venerdì mattinata alle 7.07, di magnitudo 5.7, con epicentro localizzato in mare ad una distanza di circa 30 km di distanza dalla costa marchigiana nella provincia di Pesaro Urbino.

I tecnici della Provincia di Perugia, fa sapere l’Ente, si sono immediatamente attivati per verificare eventuali problematiche negli istituti scolastici con particolare attenzione ai comuni al confine con le Marche. A parte i sopralluoghi, non sono pervenute segnalazioni di danni da nessun comune del territorio provinciale e non risultano situazioni di emergenza. Sopralluoghi sono stati disposti anche da diversi Comuni per i plessi di propria competenza. Le scuole sono rimaste regolarmente aperte.