Trekking, a San Venanzo passeggiata sul monte Peglia - Tuttoggi

La Via Orvietana è una strada antichissima citata in numerosi libri tra Perugia e Orvieto ma mai riscoperta nei suoi dettagli

Percorrerà la Via Orvietana la settima tappa del Monte Peglia summer trek in programma domenica prossima a San Venanzo. “Dai Sette Frati verso Orvieto: la via orvietana mai scoperta” è il titolo dell’iniziativa spiegata dal sindaco Marsilio Marinelli: “La Via Orvietana è una strada antichissima citata in numerosi libri tra Perugia e Orvieto ma mai riscoperta nei suoi dettagli. Gran parte del suo tracciato è ora noto, grazie alle ricerche del circolo Il Pozzo e del Comune di San Venanzo. Manca solo una parte, quella che va dalla cima del Peglia alla località Padella (ex Osteria della Padella). Andremo proprio lì a percorrere una delle ipotesi più concrete, cercando di rispondere una volta per tutte a questo interrogativo”.

La passeggiata

Una passeggiata facile (tranne che per circa un chilometro), accompagnata dai volontari di Marsciano Solidale. Luogo d’incontro presso il Chiosco all’interno del Parco dei Sette Frati dove avverrà l’iscrizione alla passeggiata (2 euro)”. Per chi vorrà è a disposizione un pacchetto: passeggiata+colazione+torta al testo+ bibita (pranzo) al costo di 15 euro. Da prenotare direttamente al momento dell’iscrizione quando, solo per i partecipanti sarà possibile entrare in auto direttamente nel parco. Dopo l’iscrizione si dovrà riprendere l’auto per raggiungere il luogo di partenza del trekking (1,5km a sud del parco, direzione Orvieto). E’ obbligatoria la prenotazione entro sabato 31 luglio al numero 3397743826.