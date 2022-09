Trattore scivola in una scarpata, 83enne in ospedale - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto a Colonnata (Gubbio), l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo per alcuni metri

Paura, nella serata di sabato (10 settembre) per un 83enne di Gubbio, scivolato in una scarpata mentre era a bordo del suo trattore in località Colonnata.

L’uomo, sbalzato fuori dall’abitacolo per alcuni metri, è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, anche se è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale con il 118.