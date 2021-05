Trasporti eccezionali a Narni, cambia la viabilità - Tuttoggi

Il primo nella notte tra il 28 e 29 maggio o in alternativa nella notte tra il 29 e 30, tra le 23 e 30 e le 5. Ecco i percorsi alternativi

Comporterà la sospensione temporanea della circolazione veicolare sulla SP 24, sulla SR 3 Ter e sulla SR 204, il passaggio di due convogli eccezionali a Narni. Il primo nella notte tra il 28 e 29 maggio o in alternativa nella notte tra il 29 e 30, tra le 23 e 30 e le 5.

Il secondo convoglio

Il secondo nella notte tra il 31 maggio e 1 giugno o in alternativa nella notte tra il 1 e 2 sempre tra le 23 e 30 e le 5. I tratti interessati saranno per la SP 24 dal Km 8+300 al Km 11+000, per la 3 Ter dal Km 10+400 al Km 6+200 e per la 204 dal Km 43+760 al Km 37+930. La sospensione dei tratti sarà regolata dagli addetti della scorta tecnica che accompagneranno i convogli.

Percorsi alternativi

I percorsi alternativi sono: dall’innesto Narni scalo–San Gemini con il rato SS 675 fino ad Orte (A1). Lo stesso tracciato in direzione inversa per chi va verso Terni. Sipuò anche prendere la SR 205 fino all’uscita di Amelia, per proseguire poi sul rato SS 675 fino ad Orte (A1). Lo stesso tracciato in direzione inversa per chi va verso Terni.