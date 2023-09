La Transitalia Marathon arriva a Castello, 450 centauri pronti a invadere centro storico - Tuttoggi.info

Domenica 24 settembre la tappa umbra della famosa manifestazione dedicata al mototurismo "Una grande ribalta per la nostra città"

Per un giorno Città di Castello sarà capitale del mototurismo, con 450 appassionati di motori e viaggi in sella provenienti da tutto il mondo che faranno tappa nel centro storico.

Accadrà domenica 24 settembre con l’arrivo dei partecipanti alla 9^ edizione della Transitalia Marathon, manifestazione internazionale che attraverserà la Penisola lungo Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana e Lazio, tra percorsi sterrati e strade in asfalto, a contatto con bellezze paesaggistiche e la ricchezza storica, culturale e artistica di alcuni dei territori più belli del centro Italia.

“Una grande ribalta per Città di Castello, che ospiterà una delle manifestazioni motoristiche più importanti e conosciute a livello internazionale – afferma l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri e l’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti – “Ecco perché ci presenteremo al meglio delle nostre possibilità, garantendo le condizioni idonee per il passaggio lungo strade del territorio comunale di tutti i partecipanti, che accoglieremo nello scrigno del nostro centro storico, contando di offrire ai nostri ospiti tanti buoni motivi per tornare. Ringraziamo infine coloro che hanno reso possibile questa occasione per la città, dall’organizzatore Nico Urbinati, con la moglie Noemi Izzo e tutto lo staff della manifestazione, fino a Luca Coltellini, che si è adoperato per favorire l’arrivo in città della kermesse”.

In sella a moto maxienduro da viaggio superiori a 150 chilogrammi stradali, i centauri iscritti all’edizione 2023 della Transitalia Marathon raggiungeranno Città di Castello domenica attorno all’ora di pranzo, nella prima tappa che partirà da Rimini e si concluderà in piazza Matteotti. Gli appassionati tifernati avranno l’occasione unica di vedere dal vivo modelli tra i più belli e ammirati al mondo, nella cornice straordinaria del salotto buono della città letteralmente riempito di moto.

Nel pomeriggio i partecipanti avranno l’opportunità di passeggiare nel centro storico e scoprirne i luoghi più caratteristici, prima di concludere con una cena sotto il loggiato Gildoni. Trascorsa la notte a Città di Castello la comitiva ripartirà da piazza Gabriotti lunedì 25 settembre alle ore 8, con partenze scaglionate (per evitare intralci alla circolazione veicolare) che porteranno i 450 centauri a solcare piazza Matteotti e corso Vittorio Emanuele, prima di uscire sulla viabilità comunale per attraversare Monte Santa Maria Tiberina e raggiungere Chianciano Terme. Da lì i protagonisti della manifestazione proseguiranno poi per Follonica e infine, mercoledì 27 settembre, torneranno nella riviera romagnola, con l’arrivo a Riccione.

Per consentire il passaggio a Città di Castello dei motociclisti iscritti alla Transitalia Marathon, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che prevede: