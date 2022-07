Tragedia sul lavoro, 57enne muore travolto da una parete - Tuttoggi

Ancora una tragedia sul lavoro a Ponte San Giovanni. Nel pomeriggio del 2 luglio 2022, alle 16.45 circa nella sede di Umbra Acque, un operaio di 57 anni è deceduto schiacciato dal crollo di una parete mentre era alla guida di un camion.

Secondo le prime informazioni fornite dai carabinieri, il mezzo trasportava un escavatore che, per cause in corso di accertamento, ha urtato la parete dello stabile provocandone il distaccamento. Sul posto il 118, i cui soccorsi sono però purtroppo stati inutili, i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni e il personale dell’Asl per gli accertamenti del caso. A coordinare le indagini, la Procura della Repubblica di Perugia.