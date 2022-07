Incidente mortale, Fausto aveva iniziato il turno di reperibilità VIDEO

La sede di Umbra Acque a Ponte San Giovanni dove sabato si è consumata la tragedia (foto e video Tommaso Benedetti)

La tragedia si è consumata all’inizio del turno di pomeriggio di sabato. Fausto Vinti, un operaio esperto, era alla guida di un camion che trasportava un escavatore. All’uscita del magazzino di Ponte San Giovanni, in via Gustavo Benucci, l’escavatore ha urtato una parete, che è crollata, investendo il camion e uccidendo l’operaio. Inutili i soccorsi dei colleghi di lavoro e del personale del 118 giunto sul posto.

Dolore e sconcerto tra i colleghi. E in generale nel mondo del lavoro per questa ennesima morte bianca.

Fausto Vinti sabato era in reperibilità

“Il nostro compagno e amico Fausto – la nota della Cgil – è rimasto schiacciato mentre era la guida di un mezzo all’uscita del magazzino. Ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi nel dolore per questa ennesima e inaccettabile tragedia. In attesa di conoscere le dinamiche dell’incidente, la Filctem Cgil, insieme alla Rsu, si attiverà immediatamente con l’azienda per valutare ogni possibile intervento in difesa della sicurezza dei lavoratori”.

“Esprimiamo tutto il nostro cordoglio alla famiglia di Fausto, operaio di Umbra Acque, nostro iscritto e soprattutto compagno e amico che oggi ha perso la vita nell’ennesimo incidente mortale sul lavoro” affermano in una nota Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia, Euro Angeli, segretario generale della Filctem Cgil di Perugia, e Nicola Burocchi, Rsu e Rls di Umbra Acque per la Cgil, accorsi immediatamente sul luogo dell’incidente nel magazzino aziendale di Ponte San Giovanni.

L’operaio, in reperibilità, stava recuperando i materiali per un pronto intervento, quando è rimasto schiacciato mentre era alla guida di un mezzo aziendale. “Siamo atterriti da questa ennesima tragedia, che strappa alla sua famiglia un uomo di 57 anni, stimato da tutti i colleghi e compagni – commentano i rappresentanti sindacali – Un dramma che avviene tra l’altro a pochi giorni da un altro incidente mortale nella nostra provincia. In attesa del lavoro degli inquirenti, insieme alla Rsu ci attiveremo immediatamente con l’azienda per avere un confronto finalizzato a comprendere l’accaduto e a implementare ogni intervento necessario a far sì che episodi come questo non si verifichino mai più”.

Insieme ai colleghi dell’operaio morto, anche il Consiglio di amministrazione di Umbra Acque ha espresso il proprio cordoglio.

Mondo del motorismo in lutto

Lutto anche nel mondo del motorismo, la grande passione di Fausto Vinti, storico dirigente della MC Motor Point. I dirigenti della SdA Motorismo Umbria e il responsabile Stefano Moretti piangono la prematura scomparsa del loro amico. E si stringono al dolore “della mamma Giovanna, del fratello Paolo e della compagna Sabrina” a cui porgono le più sentite condoglianze. Tante le attestazioni di cordoglio anche dai vari Moto club umbri.