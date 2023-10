Tragedia a Trevi, 66enne muore travolto da motozappa

Tragico incidente con la motozappa in un orto di Trevi, sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine

Un drammatico incidente agricolo si è verificato nel pomeriggio di mercoledì a Trevi. Un 66enne è infatti morto mentre utilizzava una motozappa in un orto. La tragedia è avvenuta nella zona di via Bolsena poco dopo le 16.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco di Foligno e le forze dell’ordine. Purtroppo però per l’uomo – di origine albanese ma da moltissimi anni residente nella zona – non c’è stato nulla da fare. Come detto, si sarebbe trattato di un drammatico incidente, con l’uomo è rimasto travolto dalla sua stessa motozappa.

(foto di repertorio)