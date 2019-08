“Tour della salute” e “Crescendo in salute”, il doppio tour fa tappa a Perugia

Sbarca a Perugia il Tour della Salute, che quest’anno, giunto alla sua seconda edizione, si propone in abbinamento con il nuovo format Crescendo in Salute. Il doppio evento, nel suo viaggio di sei mesi lungo lo Stivale, toccherà le piazze di 14 regioni italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno stile di vita sano e di una corretta alimentazione, al fine di prevenire le malattie e preservare il proprio benessere.

La tappa perugina, prima ed unica in Umbria, si terrà in Pian di Massiano, con ingresso libero: sabato 31 agosto, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, il Tour della Salute sarà dedicato ad un target senior, mentre domenica 1 settembre, con gli stessi orari del giorno precedente, Crescendo in Salute focalizzerà l’attenzione sui più piccoli e sull’universo della famiglia più in generale.

La manifestazione, a cura di Federfarma Perugia, sotto il presidio del presidente Silvia Pagliacci, nei pomeriggi delle due giornate si svolgerà in concomitanza con Figuratevi: Festival Internazionale delle Figure Animate, giunto alla sua 32esima edizione e riconosciuto come uno degli eventi più seguite da bambini, genitori e nonni della città.

Ricco il programma della due giorni dedicata alla salute, che avrà luogo in un’area espositiva allestita con vari gazebo, un info point, un palco mobile e un truck hospitality dotato di ambulatori, all’interno dei quali i visitatori potranno sottoporsi gratuitamente a test di autodiagnosi e screening di prima istanza (glicemia, pressione arteriosa, screening odontoiatrico, test dell’udito, controllo del peso).

Sul palco mobile si terranno invece dibattiti e convegni divulgativi nell’ambito dei quali i rappresentanti provinciali di Federfarma, delle società scientifiche e di alcune onlus territoriali affronteranno tematiche riguardanti le malattie cardiovascolari, l’aderenza alla terapia, i problemi di udito e i disturbi del sonno.

Previste, inoltre, attività per apprendere le principali nozioni relative alle manovre di disostruzione e sarà presente anche la ASC (Attività Sportive Confederate), che presenterà il progetto SOSIA, finalizzato alla promozione di una nuova cultura per l’invecchiamento attivo. Spazio anche allo Yoga della Risata e all’Elisir Fitness Club, che fornirà una dimostrazione sull’importanza del fitness, tanto per i più piccoli quanto per gli adulti.

Particolare attenzione sarà riservata proprio al mondo dei bambini, con diversi momenti di intrattenimento: dall’Angolo della merenda al percorso sportivo ideato dall’Associazione Perugia Triathlon, passando per Musicainfasce, un percorso di apprendimento che porterà i più piccoli ad arricchire con la musica il proprio patrimonio espressivo, e per l’approfondimento a cura del Capoeira Coquinho Baiano, incentrato sull’importanza dell’attività motoria nell’ottica di uno sviluppo armonico del bambino.

Altre attività saranno proposte da Scuola Italiana Nordic walking Perugia, Associazione Italiana Diabetici (Fand), Accademia di Danza e Arti Performative (Adap), ASD Pegaso Ritmica, Associazione Nazionale Attività Motorie (Anam), Dhart Academy, ASD Progetto Danza, Palestra Invictus Perugia Asd e Centro Studi Danza Umbro (Csdu).

La manifestazione è patrocinata dal ministero dell’Interno, si avvale della prestigiosa collaborazione di Federfarma, conta sul supporto non condizionato di Teva Italia e beneficia del contributo, sul piano divulgativo, delle società scientifiche Siprec, Aipo, Sid, Adoi, Sigm, Adi, Siaip e Sigenp.

“La figura del farmacista presenta caratteri di professionalità e multidisciplinarità – osserva Silvia Pagliacci, presidente di Federfarma Perugia e Sunifar (Sindacato unitario delle farmacie rurali) – e vede protagonisti professionisti sanitari altamente qualificati, che operano con competenza in tutti i settori della farmacia, oggi primo presidio socio-assistenziale del sistema sanitario nazionale, sul territorio, nei confronti dei cittadini”.

IL TOUR DELLA SALUTE

Durante il sabato, giornata dedicata ai più adulti, esperti qualificati e figure istituzionali si alterneranno nella nostra area dibattiti, confrontandosi nell’ambito di convegni divulgativi sulla prevenzione e sull’aderenza alla terapia. Tra i relatori i rappresentati di Federfarma, insieme agli esponenti degli assessorati alle politiche sociali e sanitarie, delle associazioni e onlus territoriali e delle società scientifiche Siprec (Società italiana per la prevenzione delle malattie cardiovascolari), Aipo (Associazione italiana pneumologi ospedalieri), Sid (Società italiana di diabetologia), Adoi (Associazione italiana dermatologi ospedalieri), Sigm (Società italiana di ginnastica) e Adi.

Si parlerà di come prevenire, ma anche di come convivere al meglio con malattie croniche quali diabete, apnee notturne e psoriasi, senza tralasciare malattie cardiovascolari, Bpco e malattie respiratorie. Inoltre gli esperti si soffermeranno sulla necessità di una sana e corretta alimentazione e verrà presentato il “Progetto Sosia”, incentrato sulla promozione di un nuovo concetto di salute tra gli anziani, in base al quale il benessere non è solo assenza di malattia ma diventa ricerca attiva di una condizione psico-fisica caratterizzata da vitalità e soddisfazione. A disposizione dei cittadini anche un apposito spazio, denominato screening station, nel quale sarà possibile effettuare dei consulti gratuiti nel pieno rispetto di tutte le norme relative a privacy, sicurezza ed igiene.

CRESCENDO IN SALUTE

Nel corso delle domeniche, riservate all’universo della famiglia e del bambino, si alterneranno nella nostra area dibattiti i referenti territoriali delle società scientifiche Sigemp (Società italiana gastroenterologia pediatrica), Siaip (Società italiana allergologia pediatrica), Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica) e Adoi (Associazione italiana dermatologi ospedalieri), che passeranno in rassegna le tematiche legate al benessere psicofisico dei bambini e i vari fattori di rischio.

La giornata sarà incentrata sull’educazione alla salute, analizzando comportamenti, abitudini e stili di vita, per poi introdurre il tema della prevenzione. Particolare attenzione sarà dedicata ad allergie e asma bronchiale, allergie alimentari e celiachia, dermatite atopica, malattie metaboliche e alla necessità di una corretta alimentazione, senza tralasciare il corretto uso del farmaco. Numerose e coinvolgenti le iniziative dedicate ai più piccoli, che avranno modo di divertirsi e giocare all’aria aperta, sotto la supervisione di personale qualificato, apprendendo al contempo nozioni e abitudini nel segno della salute e di un corretto stile di vita.

LE TAPPE

Abruzzo: Pescara 4/5 maggio – Porto Turistico, Padiglione fieristico della Camera di Commercio

Veneto: Verona 8/9 giugno – Piazza Bra

Basilicata: Matera 15/16 giugno – Piazza San Francesco D’Assisi

Puglia: Trani 22/23 giugno – Piazza Plebiscito

Marche: Civitanova 29/30 giugno – Varco sul mare

Umbria: Perugia 31 agosto/1 settembre – Pian di Massiano

Lombardia: Bergamo 7/8 settembre – Piazza del Santerone

Piemonte: Torino 14/15 settembre – Piazza San Carlo

Liguria: Genova 21/22 settembre – Porto Antico

Sicilia: Palermo 28/29 settembre – Piazza Verdi

Toscana: Pistoia 5/6 ottobre – Piazza San Francesco D’Assisi

Emilia Romagna: Ferrara 12/13 ottobre – Piazzetta del Castello

Campania: Napoli 19/20 ottobre – Piazza Trieste e Trento

Lazio: Roma 26/27 ottobre – Municipio 1, Piazza San Cosimato

