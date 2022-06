Torre del Capitano del Popolo, sopralluogo per verificare come procedono i lavori - Tuttoggi

L'obiettivo è di rendere fruibile per la prima volta nella storia il monumento al pubblico

Proseguono i lavori sulla Torre del Capitano del Popolo ad Assisi, con tanto di sopralluogo dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Stefania Proietti e dai tecnici, insieme al funzionario responsabile della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio architetto Carmen Cobucci.

È stata l’occasione per verificare l’andamento dei lavori che hanno l’obiettivo finale di rendere fruibile al pubblico, per la prima volta nella storia, uno dei monumento simbolo della Città e della sua storia come Comune. In particolare si stanno ultimando le opere di sistemazione della copertura, la realizzazione del solaio di sbarco della scala ellittica e il ripristino della struttura delle campane, la sostituzione dell’orologio nonché la pulizia dei muri. All’interno si procederà con la costruzione della scala interna a forma ellittica e con le opere impiantistiche. Il ponteggio esterno sarà smontato prima del termine delle lavorazioni interne, tra qualche mese la Torre sarà visitabile dai cittadini e ovviamente dai turisti che già durante il sopralluogo hanno espresso curiosità e chiesto informazioni immaginando di poter godere una magnifica vista panoramica dall’alto dei quasi 50 metri.