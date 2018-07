Tornano gli incontri di “FulgineaMente” giunti alla II^ edizione

Sabato 21 luglio, nella singolare cornice della terrazza Liberty in via Gramsci a Foligno messa cortesemente a disposizione dai coniugi Palini, si terrà il primo incontro tra sei candidati al Premio e il pubblico.

Il premio letterario FulgineaMente è alla seconda edizione e, visto il successo riscontrato lo scorso anno, il comitato direttivo dell’Associazione culturale FulgineaMente l’ha voluto riproporre ampliando la platea dei partecipanti, infatti quest’anno possono partecipare scrittori di ogni età a condizione che siano nati o vivano in Umbria da diversi anni.

Quella di sabato prossimo sarà la prima di quattro serate in cui gli scrittori avranno l’occasione di farsi conoscere meglio, non solo ai componenti della giuria tecnica ma a tutti coloro che parteciperanno all’incontro e quindi ai potenziali lettori, perché questa iniziativa rientra in quella che è la mission portante dell’Associazione ovvero diffondere il piacere della lettura; infatti l’Associazione FulgineaMente organizza ogni anno il progetto lettura “Il vizio di leggere: come prenderlo a scuola” rivolto a tutti gli studenti del territorio di ogni ordine e grado.

I protagonisti della serata del 21 luglio saranno gli scrittori: Mario Barbetti, Giacomo Andreoli Marinelli, Arianna Ciancaleoni, Eugenio Raspi, Paolo Ranieri, Claudia Savini che saranno presentati da alcuni membri della giuria: Rita Cerioni e Luciana Speroni.

Coordineranno gli interventi la Presidente dell’Associazione Ivana Donati e le socie fondatrici Sabina Antonelli e Donatella Cauli.

Saranno 4 le serate per presentare i candidati al Premio Letterario FulgineaMente 2018 per scrittori umbri.

Prima serata- Il 21 Luglio, sulla splendida Terrazza Liberty a Foligno, 6 dei 24 candidati avranno ciascuno 20 minuti di tempo per presentare il libri in concorso con piccole sorprese per il pubblico. Un’occasione unica per conoscerli e per conoscersi.

Al termine dolciumi e brindisi in onore degli scrittori presenti.

Stampa