Torna la Cronoscalata della Castellana, 237 auto in gara. Le modifiche alla viabilità

L’evento di grande rilievo del motorismo sportivo umbro e nazionale, che richiama ad Orvieto i migliori piloti delle salite provenienti da tutta Italia – saranno 237 le auto in gara con i migliori driver della salita, il cui elenco sarà approvato dalla Federazione ed ufficializzato nelle prossime ore – è organizzato dalla Asd La Castellana, con il patrocinio del Comune di Orvieto e dell’Automobile Club di Terni.

Cronoscalata della Castellana, evento presentato in Comune

L’appuntamento è stato presentato martedì pomeriggio presso la Sala Consiliare del Comune dal Sindaco della città, Roberta Tardani, dall’Assessore allo Sport, Carlo Moscatelli, da Luciano Carboni e Luca Gnagnarini, rispettivamente Presidente e Vice presidente dell’Associazione “La Castellana”, dai rappresentanti di Aci Sport e dal pilota Simone Faggioli, 16 volte campione italiano e 13 volte campione europeo, vincitore dell’edizione 2021 della corsa su Nova Proto 4×4 turbo e testimonial di questa 49esima edizione della Cronoscalata della Castellana. Ad illustrare i dettagli tecnici e le caratteristiche della sicurezza è stato invece il Direttore di Gara internazionale, Fabrizio Bernetti.

L’edizione 2022 della competizione assume un significato speciale nella prospettiva della 50esima edizione del 2023 e con l’ambizione di riproporre il Campionato italiano Velocità Montagna. Da anni infatti, la cronoscalata della Castellana “corre” e traguarda i vari riconoscimenti ritagliandosi, meritatamente, l’ambìto ruolo nel panorama delle più consolidate competizioni nazionali.

La promozione del territorio

Un’eccellenza delle corse automobilistiche a tutti gli effetti – è stato sottolineato in conferenza stampa – frutto di un lavoro di squadra che include il comune sentire della Città di Orvieto che offre ai piloti e alle scuderie ospiti un percorso ottimale e una organizzazione impeccabile. Ma anche Orvieto si propone per la sua straordinaria bellezza fatta di storia e tradizioni (anche motoristiche), per il paesaggio, l’indiscussa accoglienza e la qualità del buon vivere. Non è un caso infatti che la promozione di “Orvieto città viva esperienza autentica” viaggi quest’anno al fianco della 49esima edizione, come il pilota Luca Giovannoni ha voluto evidenziare sul proprio casco dove sono riprodotte alcune delle immagini simbolo di Orvieto.

Nel suo saluto augurale alla 49esima Cronoscalata della Castellana il Sindaco, Roberta Tardani ha appunto sottolineato che “la manifestazione è un vanto per la città e per il territorio di cui fa parte integrante, è qualcosa che vive con il nostro comune e di cui è icona. Siamo quindi orgogliosi di essere partner della gara che ha una funzione importante: fare indossare a tutti la stessa maglia e procedere in una direzione comune”.

“Nell’Amministrazione Comunale – ha affermato da parte sua Luciano Carboni – abbiamo trovato un valido ed efficace componente della nostra squadra, fatta di concretezza e di comunione di obiettivi. Il numero degli iscritti e gli apprezzamenti che abbiamo ricevuto negli anni ne sono la conferma. Il lavoro è certamente molto impegnativo, ma possiamo contare sull’entusiasmo di tutti i componenti. La città di Orvieto risponde ed interagisce. Un rapporto senz’altro da ottimizzare per renderlo ancora più efficace”.

“Seguo personalmente ogni fase della Castellana, non solo perché appassionato, ma anche perché lo sport unisce e questa è una caratteristica esaltata dalla nostra gara che è una delle varie eccellenze dello sport che Orvieto esprime facendosi apprezzare ai vari livelli nazionali oltre che restare sempre nel cuore di chi vive questa città durante i giorni della gara” ha detto l’Assessore allo Sport, Carlo Moscatelli.

Squisitamente tecnico il contributo del pilota, Simone Faggioli che ha spiegato “il tracciato della Castellana è molto bello perché completo di tante caratteristiche che esaltano le salite. Un percorso dove non si raggiungono punte di velocità eccessive, pertanto, è importante la percorrenza delle curve, è lì che si fa la differenza. I 6,190 Km si prestano ad essere bene interpretati e questo determina differenze molto sottili. Un percorso che ben si presta anche alla raccolta di dati tecnici, come noi abbiamo fatto nel 2021 con la vettura turbo 4×4. Informazioni che si rivelano utili alle regolazioni ed allo sviluppo delle auto”.

Saranno 90 i commissari di percorso impegnati durante le giornate di gara, 38 le postazioni di controllo collegate via radio con la Direzione, oltre ai volontari ed alle Forze dell’Ordine, tutte componenti verso cui è stato unanime il senso di gratitudine per il lavoro che garantiscono nel week end della gara. Son questi alcuni tra i particolari tecnici evidenziati dal Direttore di gara, Fabrizio Bernetti che, nel suo intervento, ha anche indicato il posizionamento di una chicane di rallentamento come previsto dalle disposizioni della Giunta Sportiva ACI Sport.

Cronoscalata della Castellana, le modifiche alla viabilità

In occasione della cronoscalata della Castellana, è stata emanata dal Comune di Orvieto una ordinanza che disciplina traffico e sosta nel territorio interessato.

• Dalle ore 08:00 alle 19:00 di venerdì 21 ottobre 2022, è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli su metà parcheggio in Piazza dei Faggi

• Dalle ore 07:00 di giovedì 20 ottobre fino alle 21:00 di domenica 23 ottobre, è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli nelle zone di seguito elencate:

– Area di parcheggio esterna in Via delle Acacie

– Area di parcheggio in Piazza delle Acacie (zona Rime/Frosinini)

– Area di parcheggio tra Via degli Olmi e Via degli Eucalipti

– Metà corsia di Via dei Platani e metà corsia di Via degli Agrifogli, compresa area di parcheggio situata alla fine di via degli Eucalipti

– Via dei Sambuchi comprese aree di parcheggio

– Area di parcheggio in Via degli Ulivi

– Via degli Ulivi, metà corsia a partire dalla rotatoria dell’ospedale fino all’intersezione con Via del Sambuchi

– Area di parcheggio in Via dei Cedri

– Area di parcheggio in Via delle Camelie

– Area di parcheggio in Via dei Girasoli

– Area di parcheggio in Via degli Anemoni e Via dei Gladioli

• Dalle ore 14:00 di giovedì 20 ottobre fino alle 21:00 di domenica 23 ottobre vengono istituiti i seguenti sensi unici di marcia:

– Via degli Ulivi senso unico di marcia nella direzione da rotatoria ospedale fino all’intersezione con Via degli Aceri

– Via dei Platani, senso unico di marcia nella direzione da intersezione Via degli Olmi fino all’intersezione con Via degli Agrifogli

– Via degli Agrifogli, senso unico di marcia dall’intersezione con Via dei Platani fino all’intersezione con Via delle Mimose

• A partire dalle ore 07:00 dei giorni 22 e 23 ottobre, fino al termine della competizione, viene interrotta la circolazione veicolare all’altezza della rotatoria dell’Ospedale – innesto con la S.R. 79 Bis e nel Centro Abitato di Colonnetta di Prodo, intersezione S.R. 79 Bis – S.P. 317 Marcianese, come da ordinanza della Prefettura di Terni;

• A partire dalle ore 07:00 dei giorni 22 e 23 ottobre, fino al termine della competizione, viene istituito il divieto di transito sulla Strada Comunale della Padella e sulla Strada Comunale di Osarella.

• Viabilità alternative al tratto di divieto di circolazione della S.R. 79 bis orvietana

– per raggiungere la S.R. 317 marscianese, dal centro abitato di Orvieto Scalo, attraverso S.S. 71 Umbro Casentinese in direzione Ficulle, fino all’incrocio con la S.C. di Morrano, proseguendo sulla stessa fino all’incrocio con la S.R. 317;

– per raggiungere la frazione Colonnetta di Prodo, e quindi riprendere la S.R. 79 bis orvietana, dal centro abitato di Ciconia, percorrendo la S.R. 79 bis orvietana, fino all’incrocio con la S.C. di Corbara, per poi proseguire sulla S.C. Fossatello sino al centro abitato di Colonnetta di Prodo.

• Viabilità alternative al tratto di divieto di circolazione Strada comunale della Padella e Strada comunale di Osarella

– Percorso 1 – strada comunale del Poggente – Strada di San Bartolomeo – località Padella e viceversa

– Percorso 2 – Colonnetta – Strada Comunale del Fossatello – Corbara – Strada Comunale di Corbara – Orvieto Scalo e viceversa

– Percorso 3 – Strada Comunale di Morrano per Marsciano e viceversa

• Disciplina della circolazione del Trasporto Pubblico Locale

Dalle ore 14:00 di giovedì 20 fino alle 21.00 di domenica 23 ottobre e comunque fino al ripristino della normale viabilità, verrà adottata la seguente disciplina della circolazione:

– Il percorso della Circolare “B” dalla Stazione FS diretto a La Svolta resta invariato

– Il percorso della Circolare “B” da La Svolta diretto alla Stazione FS, giunto a via degli Aceri devia per via degli Agrifogli – via dei Cornioli – via degli Olmi – via dei Platani – via dei Cedri – Ospedale – via dei Cedri – via dei Platani – via degli Agrifogli – via dei Cornioli – via dei Tigli dove riprende il normale percorso;

– Sabato 22 ottobre la Linea 13 non raggiungerà la località Padella / San Bartolomeo durante la chiusura della S.R. 79/bis, pertanto sarà limitata a località Osarella invertendo la marcia alla fermata dove è ubicata la cabina dell’ ENEL.

Il Comando della Polizia Locale adotterà tutti i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.