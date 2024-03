Torna il premio "Pialletto d'oro", edizione 2024 - Tuttoggi.info

Artigianato dell'anno, nella sala consiliare del Comune di Orvieto il 14 marzo la consegna del premio il “pialletto d’oro" promosso da Cna

Come di consueto, insieme alle celebrazioni per San Giuseppe, il patrono di Orvieto, nei prossimi giorni torna l’altrettanto consueta cerimonia per il conferimento del riconoscimento all’artigiano dell’anno, istituito nel 1985 dalla CNA territoriale. Il “pialletto d’oro”, questo il nome del premio consistente in una produzione orafa realizzata da Fabrizio Trequattrini, sarà consegnato il 14 marzo, presso la sala consiliare del Comune di Orvieto, a partire dalle ore 18.

Ma non sarà l’unico riconoscimento ad essere assegnato per l’occasione. Oltre al Pialletto, infatti, verrà conferito il premio “Artigiano ad Honorem” intitolato nel 2014 alla memoria di Renzo Anselmi, artigiano e dirigente CNA, ma anche il premio speciale alla Carriera.

La manifestazione, inoltre, ospiterà anche la premiazione per le “Botteghe Antiche”, un riconoscimento promosso dal Comune di Orvieto con il patrocinio di CNA Umbria.

All’evento, che si concluderà con un piccolo buffet offerto dagli organizzatori, interverranno il vescovo della diocesi di Orvieto-Todi, mons. Gualtiero Sigismondi, e il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani. Per la CNA gli onori di casa saranno fatti da Gianluca Mancinetti, presidente territoriale, da Ciro Schiaroli, imprenditore e membro della presidenza regionale, nonché dal direttore regionale, Roberto Giannangeli. A coordinare i lavori sarà il referente politico sindacale della CNA territoriale, Claudio Pagliaccia.





Luogo: Orvieto – Sala Consiliare