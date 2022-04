Torna “Il Diamante Nero” a Scheggino, mercoledì si presenta il programma

Torna la frittata al tartufo da record, presentazione mercoledì a Perugia

Torna per la XV edizione “Il Diamante nero”, la mostra mercato per la valorizzazione del tartufo e delle terre di coltivazione, in programma a Scheggino sabato 9 e domenica 10 aprile.

I dettagli della manifestazione saranno presentati mercoledì 6 aprile alle 11.30 nella sala Pagliacci del palazzo della Provincia, a Perugia. All’incontro parteciperanno Fabio Dottori e Giampiero Eresia, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Scheggino, e Roberto Morroni, assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, “Il Diamante Nero” torna con tante novità, oltre all’immancabile appuntamento con la frittata al tartufo da record. Mostra mercato, degustazioni, attività per i più piccoli, musica e dimostrazioni di cava di tartufo le iniziative previste, a cui si aggiungerà il “museo della fiaba” dedicato ai bambini.