Torgiano, il sindaco proroga la chiusura delle scuole in attesa dell'ordinanza delle zone rosse

Tutti i divieti prorogati fino al 14 febbraio | I contagiati dal Coronavirus saliti a 109: "Limitare il più possibile il dilagare del virus"

Primo sindaco ad aver chiuso tutte le scuole, Eridano Liberti proroga fino al 14 febbraio l’ordinanza per il Comune di Torgiano. Ciò in ragione dei numeri preoccupanti dei contagi nel territorio, con i positivi al Coronavirus saliti a 109.

Il Nucleo di valutazione, nella conferenza stampa di giovedì, aveva portato come esempio i dati di Corciano per mostrare la progressiva avanzata del Covid nel Perugino. Avanzata che, come è stato poi spiegato dalle autorità sanitarie e dalla governatrice Tesei nell’annunciare l’ordinanza che istituirà nelle prossime ore zone rosse comunali, è dovuta all’accertata presenza delle varianti brasiliana e inglese.

A Torgiano Liberti, senza attendere la lettera della Asl, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione, dopo un confronto con le opposizioni, aveva subito emesso l’ordinanza prevedendo anche la chiusura delle scuole per una settimana. Per verificare poi l’andamento dei contagi. Provvedimento che, insieme agli altri, vista l’impennata della curva dei positivi, ha deciso di prorogare fino al 14 febbraio.

“Sono consapevole del sacrificio cui è chiamato ciascuno di noi – ha scritto il sindaco Liberti – ma, nell’intento di limitare quanto più possibile il dilagare del virus e dopo essermi confrontato con le autorità sanitarie competenti, mi vedo costretto a prorogare le restrizioni adottate con l’ordinanza del 31 Gennaio u.s.“.

In questo modo Torgiano si allinea alle due settimane di validità delle ordinanze emesse da molti dei sindaci con maggiori contagi. Ordinanze i cui divieti si aggiungeranno a quelli da “zona rossa” che saranno fissati dall’ordinanza della presidente Tesei nei comuni individuati.