Torgiano, ordinanza Covid: coprifuoco, sport, negozi e scuola

Il provvedimento firmato dal sindaco Liberti in vigore da oggi fino al 7 febbraio | Resta aperto il parco fluviale, ma solo per sport individuale

E’ di Torgiano la prima ordinanza, tra i 29 comuni a maggiore incidenza di contagi Covid, che inserisce tra i provvedimenti anche la chiusura delle lezioni in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Uno stop che il primo cittadino Eridano Liberti ha deciso, in chiave preventiva, sulla base delle comunicazioni già ricevute dalla Regione e dopo un confronto sulla situazione locale.

L’ordinanza n. 2/2021: i nuovi divieti

Queste le disposizioni anti Covid in vigore a Torgiano da oggi (sabato) fino a domenica 7 febbraio:

coprifuoco dalle 21 (anticipato di un’ora rispetto al Dpcm) alle 5;

divieto di consumare alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

spesa alimentare una volta al giorno e una sola persona per nucleo familiare;

divieto di svolgimento di attività ludiche e sportive di gruppo;

chiusura al pubblico di parchi, giardini e dello spazio antistante la scuola primaria e secondaria (resta aperto il parco fluviale).

I “limiti” allo shopping

I negozi restano aperti con le regole della zona arancione in cui è collocata l’Umbria. Con questi limiti:

pulizia almeno due volte al giorno;

areazione e ricambio d’aria;

obbligo di gel igienizzante per i clienti;

accessi: fino a 40 mq una persona alla volta e massimo 2 operatori; sopra 40 mq una persona ogni 15 mq;

cartello all’ingresso con il numero massimo di clienti;

segnaletica per garantire il distanziamento;

obbligo di misurazione temperatura all’ingresso.

Scuola

Sempre fino al 7 febbraio è ordinata la “sospensione totale delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado”.