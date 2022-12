Todi, lavori sulla strada del Cimitero Vecchio - Tuttoggi

In corso pure la ripulitura dei fossi e delle banchine laterali: viabilità interdetta nei giorni feriali

Sono iniziati martedì 6 dicembre i lavori per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione lungo la strada comunale del Cimitero Vecchio che collega la località di Ponterio a Porta Perugina, nel comune di Todi.

L’intervento al Cimitero Vecchio, per un investimento di circa 90 mila euro, consiste nell’installazione di 45 punti di illuminazione di ultima generazione a basso consumo energetico: 39 lampioni verranno installati ex novo, mentre per i restanti, presenti in prossimità degli incroci, si provvederà a sostituire i pali e le armature esistenti e la sorgente luminosa ormai obsoleta. Per consentire l’alimentazione dei nuovi punti luce verranno realizzati due tratti di scavo in banchina stradale per la posa dei due cavidotti.