Todi, ecco i 9 da cui Ruggiano sceglierà il comandante dei vigili

Nuovo comandante della polizia municipale di Todi, ecco i nomi da cui la commissione è chiama a scegliere.

In base all’avviso pubblico pubblicato dal Comune, sono convocati per il giorno 3 settembre (ore 16) Frutti Francesco, Tinarelli Renato, Marchi Maurizio, Padricelli Giuseppe. Il giorno successivo, martedì 4 settembre (ore 15,30) saranno sentiti Cavani Rachele, Melchiorri Luca, Fucile Manola, Giusepponi Rosella, Presutti Antonio.

Il contratto sarà a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1del D.Lgs.n.267/2000 e durerà fino al termine del mandato del sindaco. Nell’avviso è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal D.Lgs.n.198/2006 e dall’art. 35 del D.Lgs..n.165/2001.

Todi, avviso pubblico per il nuovo comandante della polizia municipale

Le domande ed i curricula sono stati esaminati da una Commissione composta da tre esperti: il segretario generale e due membri esterni, di cui uno con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla polizia locale. I candidati ritenuti idonei sono stati convocati per un colloquio teso alla verifica del grado di possesso delle competenze professionali, nonché delle motivazioni. La Commissione redigerà poi una specifica relazione in cui sono indicate le competenze possedute, le esperienze maturate e l’esito del colloquio. Sarà il sindaco Ruggiano a scegliere il nuoco comandante della polizia municipale tenendo conto della relazione della Commissione.

