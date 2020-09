Todi omaggia Beverly Pepper: primo giorno del “Festival delle Arti”

Si è aperto oggi il Festival delle Arti, il tributo della città di Todi a Beverly Pepper. Il primo appuntamento della giornata è stata l’apertura degli spazi espositivi del festival, un appuntamento che ha dato il via libera alle visite guidate per il centro e il parco di Beverly Pepper.

Il programma della prima giornata del Festival delle Arti

Imperdibile la performance di Flavia Antoniazzi & Jacopo Cerolini presso l’Androne di Palazzo Benedettoni. Dalle 16.00 in poi: al Parco di Beverly Pepper le esibizioni musicali de “I concertisti. Musiche dal mondo e dal tempo” Gianfranco Contadini | violino Paolo Fiorucci | fisarmonica

Scultura: “Ingresso” a seguire. E poi “Euterpae. Donne in canto”, con Francesca Bruni | soprano, Elena Vigorito | soprano, Rachele Raggiotti | mezzosoprano, Sabrina Belei | pianoforte, Alberto Bustos | arrangiamenti

Scultura: “Exodus” a seguire. E in chiusura “La Mama Umbria International: La sabbia e il cemento”, un Workshop performance scritto e diretto da Jared McNeill Scultura: “The Todi Columns”.

I documentari in serata

Alle 21 la proiezione dei documentari su Beverly Pepper realizzati da Luca Cococcetta e Marco Zaccarelli presso il Palazzo del Popolo, Sala del Consiglio. Alle 22.30 Performance sonora ‘Esoteric Kombat’

di Antony Mund in Via del Duomo. Per tutta la giornata e fino alle 24:00

Apertura delle mostre d’arte e delle botteghe artigiane nel centro storico di Todi.