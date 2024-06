Todi, al via il concorso violinistico. Attivo concorso ETAB per assegnare due violini preziosi di fine ‘700 - Tuttoggi.info

Al via il concorso violinistico con fasi finali a febbraio 2025. Attivo il concorso di ETAB con Giuseppe Gibboni in giuria per assegnare due violini preziosi di fine ‘700

Etab è lieta di annunciare il Concorso violinistico 2025, che si terrà il 21,21 e 23 Febbraio 2025 nella splendida città di Todi. Questo importante evento riunirà giovani talenti del violino provenienti da tutto il mondo, offrendo loro l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria di eccezionale calibro e di poter ricevere importanti premi e riconoscimento tra cui il comodato di 2 preziosi violini di fine settecento.L’Ente è proprietario di due violini di cui uno realizzato da Giuseppe Odoardi noto come “Il Villan D’Ascoli” o “lo Stradivari delle Marche”, restaurato dal Maestro liutaio in Cremona Mathijs Adriaan Heyligers nel corso del 2022 ed un Klotz di Mittenwald. Con il concorso saranno asseganti questi due capolavori della Liuteria europea a giovani violinisti meritevoli e promettenti.

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Il concorso è organizzato in due sezioni a seconda dell’età dei concorrenti: Sezione A – Concorrenti senior (da 16 a 30 anni); Sezione B – Concorrenti junior (da 11 a 15 anni).

La giuria del concorso sarà composta, oltre che dal Presidente di ETAB, da illustri figure del panorama musicale internazionale:

-Venturi Luca, violinista e docente presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia

-Fabiani Lorenzo, violinista e direttore artistico “Accademia musicale Sherazade”

-Fiorini Marco, spalla de ‘I Musicisti e docente presso Conservatorio “S. Cecilia” di Roma

-Cervo Alessandro, spalla dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana

-Gibboni Giuseppe (Presidente), vincitore del Premio Paganini 2021

-Pellegrino Ettore, violinista e direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese

Si rende noto che la candidatura, va prodotta via mail (consolazione@email.it ) o pec (consolazione@pec.it) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 dicembre 2024.

Oltre al concorso la rassegna Todi, Città del Violino prevede due masterclasses con pubblicazione in corso degli avvisi, mostre, concerti ecc….

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare l’organizzazione tramite email all’indirizzo consolazione@etabtodi.it o far riferimento all’avviso integrale pubblicato sul sito dell’ente alla sezione notizie: https://etabtodi.it/notizie/2760295/concorso-violinistico-todi-citta-violino

“Todi, Città del Violino 2025”21, 22 e 23 febbraio 2025

Direzione Artistica Maestro Prof. Luca Venturi

con il Patrocinio di:

• Regione Umbria

• Camera di Commercio dell’Umbria

• Comune di Todi

Con il Contributo (Sponsor tecnico) di:

• Chroma Officina dei Violini

• GEWA Italia scpa

• Archi Magazine

• Larsen Strings, Strings for Violin, Viola & Cello from Larsen Strings of Denmark

Con il contributo di:

• Comune di Todi

• Farchioni Oli Spa – Main Sponsor

• Top Melon Srl

• Agromarket S.r.l.

• Associazione “Filarmonica Umbra”

Si ringrazia per la collaborazione:

• Liceo Jacopone da Todi

• Accademia Musicale “Sherazade” di Roma

• Associazione “Mirabileco” – Piediluco Festival 2025

• “A.gi.mus”

• Mathijs A. Heyligers – Master Luthier in Cremona since 1975

Si ricorda che è aperta la raccolta fondi per sponsorizzazione e contributi (tra cui l’art Bonus sul restauro del Violino Klotz https://artbonus.gov.it/1169-violino-di-sebastian-klotz.html).

Maggiori informazioni 0758942216 – mobile e w.a. 3897632665 – consolazione@etabtodi.it