Lago Trasimeno, ad Isola Maggiore a Pasqua va in scena la “Caccia alle uova” - Tuttoggi.info

Un evento esclusivo tra storia, natura e divertimento. È la “Caccia alle uova”, in programma dal 19 al 21 aprile al Castello di Isola Maggiore al Lago Trasimeno (dalle ore 11 alle 19). Tre giornate per vivere un’esperienza unica tra avventura, relax e sapori gourmet immersi nella magia del Castello con l’apertura straordinaria del parco, partecipando anche ad una caccia al tesoro unica nel suo genere.

Il programma dell’iniziativa prevede passeggiate tra i sentieri del parco, spettacoli di poesia con l’artista di strada Luca Memmo, sessioni di yoga all’aria aperta, la voce calda e intensa di Annalisa Baldi (nota anche per la sua partecipazione alla prima edizione di “X-Factor” e al suo ruolo da inviata in alcune trasmissioni della Rai come “Camper” e “La biblioteca dei sentimenti”), che accompagnerà i presenti fino al tramonto con un concerto emozionante e suggestivo. Il gusto sarà protagonista con il picnic gourmet, pensato per far assaporare i sapori autentici del territorio in un clima di relax e convivialità. L’appuntamento clou sarà dei tre giorni sarà la “Caccia alle uova”, una caccia al tesoro con in palio un premio da sogno del valore di 4.500 euro. Chi troverà l’uovo d’oro vincerà una tra le tre opzioni a scelta tra: una notte da favola in una delle suite, dopo l’inaugurazione, del nuovo hotel 5 stelle del Castello; un evento gourmet per 20 persone nel parco del Castello, sotto le stelle; un tour in barca con apericena al tramonto sul lago Trasimeno.

“Questo evento rappresenta per noi molto più di una semplice iniziativa: è un segnale concreto di rinascita. Restituire vita al Castello di Isola Maggiore significa restituire identità a un luogo straordinario, carico di storia e fascino. La Caccia alle uova è solo il primo passo di un percorso che punta a valorizzare l’isola attraverso la cultura, la natura e l’accoglienza. Vogliamo che chi arriva qui si senta parte di qualcosa di speciale, di un sogno che prende forma, giorno dopo giorno”, spiega Francesco Storniolo, fondatore di Luxor Building, azienda leader nel restauro conservativo e nella riqualificazione di edifici storici, promotore dell’evento che si sta occupando anche del recupero del Castello.

L’organizzazione consiglia un abbigliamento comodo e sportivo. L’ingresso sarà riservato e su prenotazione. Per prenotazioni ed informazioni: 392 4527651; info@castelloisolamaggiore.it.

LA RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO E DELLA DARSENA DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio si intrecciano in un progetto ambizioso che sta riscrivendo il futuro del Lago Trasimeno. A guidare questa trasformazione è l’ingegnere e imprenditore visionario Francesco Storniolo, fondatore di Luxor Building, azienda leader nel restauro conservativo e nella riqualificazione di edifici storici. Attraverso una visione che unisce cultura, turismo esperienziale e valorizzazione paesaggistica, Storniolo si propone di restituire nuova vita a luoghi di grande fascino, trasformandoli in destinazioni d’eccellenza.

Al centro di questa rinascita c’è il restauro del Castello Guglielmi, maestosa struttura ottocentesca sull’Isola Maggiore, rimasta per decenni in stato di abbandono. Grazie a un importante intervento conservativo, il Castello sta tornando al suo antico splendore, con un progetto che ne manterrà intatti il carattere storico e il fascino originario, integrando soluzioni moderne di alto pregio. Una volta ultimato, diventerà una struttura ricettiva esclusiva, con spazi per eventi, arte e cultura, diventando un punto di riferimento per il turismo di qualità sul Lago Trasimeno.

A fare da cornice a questo nuovo impulso di valorizzazione territoriale, si inserisce anche la riqualificazione della Darsena di Castiglione del Lago, affidata alla società Trasimeno Dreams, specializzata in servizi nautici e di noleggio imbarcazioni. Qui, innovazione e sostenibilità vanno di pari passo: il nuovo porto turistico sarà gestito tramite un sistema automatizzato smart, con totem interattivi per prenotazioni, noleggio imbarcazioni (con o senza conducente), gestione ormeggi e controllo dei consumi.

La Darsena sarà anche un polo accessibile e all’avanguardia: postazioni di ricarica elettrica, escursioni in barca a trazione elettrica, supporti per cicloturisti con rastrelliere, colonnine per manutenzione bici, itinerari con trasbordo per le isole e percorsi inclusivi per persone con disabilità. Ogni dettaglio è pensato per garantire un’esperienza fluida, rispettosa dell’ambiente e attenta ai bisogni di tutti.

A rendere questo progetto ancora più straordinario è la guida georeferenziata integrata nei servizi digitali, capace di accompagnare il turista nella scoperta del territorio con racconti storici e naturalistici, trasformando la navigazione sul lago in un viaggio nella memoria e nella bellezza.

Dai giardini nobiliari dell’Isola Maggiore ai pontili high-tech della Darsena, Francesco Storniolo dimostra che è possibile fare impresa valorizzando la storia e costruendo il futuro. Il Lago Trasimeno si prepara così a diventare un modello nazionale e internazionale di turismo intelligente, sostenibile e di alta qualità. Sito internet: www.luxorbuilding.it