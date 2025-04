Enrico Nigiotti alla 17esima edizione di InCanto d’Estate, unica data umbra - Tuttoggi.info

Enrico Nigiotti sarà il protagonista della 17esima edizione di “InCanto d’Estate, Festival di Musica d’Autore”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di San Venanzo sotto la direzione artistica di Filippo Pambianco, in programma presso il parco di Villa Faina a San Venanzo dal 9 al 13 luglio 2025. Il cantautore livornese, molto amato per il suo stile unico e per la profondità dei suoi testi, ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in tour nel 2025 e ha scelto San Venanzo come unica data umbra. I biglietti per il concerto, in programma il 13 luglio alle ore 22, sono acquistabili da domani (19 aprile) alle ore 14 su TicketOne.

Nigiotti, che sta vivendo un bel momento professionale, ha anticipato anche l’uscita imminente di un nuovo singolo. Invece, la sua canzone “Tu sei per me”, pubblicata circa quattro mesi fa, sta ottenendo ottimi risultati mentre il duetto con Olly, “Sulla Stessa Barca”, è tra i brani più streammati dell’album dell’artista genovese. Con questo tour, Nigiotti si presenta con un repertorio ancora più ampio, arricchito dalle esperienze e dal successo degli ultimi anni. Ancora non è nota la scaletta – il tour prenderà il via il prossimo primo giugno – ma tra i brani che eseguirà ci sarà anche quello che ha portato a Sanremo 2019: “Nonno Hollywood”.

Quello di Nigiotti sarà l’unico concerto a pagamento. Anche quest’anno “InCanto d’Estate” sarà dedicato alla musica e al buon cibo. Ogni sera si terrà un concerto (gli altri saranno ad ingresso libero) e sarà possibile degustare alcune specialità tipiche della cucina locale e umbra.

