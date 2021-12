Tir perde carico, Raccordo chiuso e traffico in tilt AGGIORNAMENTI

Cadute lastre metalliche dal mezzo pesante nel tratto tra le gallerie Volumni e Piscille in direzione nord

Raccordo chiuso e traffico in tilt per chi accede a Perugia, a causa di un tir che ha perso parte del suo carico. Alcune delle lastre metalliche che trasportava il mezzo pesante sono cadute sulla strada, tra la galleria Volumni e Piscille.

L’Anas è stata costretta a chiudere il Raccordo in direzione nord per consentire il recupero delle lastre, così da liberare la strada. Il mezzo pesante – viene reso noto – si era fermato sulla piazzola di emergenza a causa di uno spostamento del carico. Al momento sono in corso le operazioni per la rimozione del materiale.

Allo svincolo di Ponte San Giovanni, sulla E45, i mezzi vengono fatti proseguire verso Balanzano. Lunga fila fino all’intersezione con la SS75 e mezzi che si dirigono nel centro abitato di Ponte San Giovanni. Code anche in direzione opposta sul Raccordo, a causa di curiosi che rallentano.

(notizia in aggiornamento)