Tir carico di carta in fiamme in un’area di servizio

Vigili del fuoco in azione venerdì mattina per spegnere un incendio che ha interessato un tir carico di rotoloni di carta. L’intervento è scattato intorno alle 9 in un’area di servizio lungo l’autostrada A1, nella zona di Fabro.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto e del comando provinciale di Terni. Completamente distrutto dalle fiamme il mezzo pesante, così come il suo carico. Nessuno, comunque, sarebbe rimasto ferito nell’incendio.

