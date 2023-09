Tifernate minacciato e picchiato più volte per un debito, 37enne arrestato per estorsione al parco - Tuttoggi.info

L'uomo è stato pedinato e sorpreso in flagranza di reato, aveva con sé anche dell'hashish in un pacchetto di sigarette e materiale per il confezionamento nella propria abitazione

E’ stato arrestato in un parco pubblico di Città di Castello, durante uno dei tanti tentativi di estorsione, un 37enne italiano con numerosi precedenti, che da tempo stava letteralmente perseguitando un tifernate.

La vittima si era infatti rivolta alla Polizia, denunciando di essere stata minacciata e percossa in più occasioni dall’uomo per un debito pregresso. Le forze dell’ordine, a quel punto, sono intervenute con uno specifico servizio di osservazione (disposto dall’Autorità Giudiziaria), nel corso del quale hanno sorpreso il 37enne in flagranza di reato, mentre riceveva denaro estorto al tifernate.

A quel punto, sospettando potesse avere con sé armi o stupefacenti, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione, trovando dell’hashish all’interno di un pacchetto di sigarette. Il controllo è stato poi esteso all’abitazione dell’uomo, dove invece sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento della droga.

La Polizia ha quindi accompagnato il 37enne negli uffici del Commissariato tifernate per le attività di rito, al termine delle quali è stato arrestato per estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pm è stato poi associato al carcere di Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga e il restante materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.