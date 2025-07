"The skin of Silent" mostra di CK23 /Federica Tondini al Nun di Assisi - Tuttoggi.info

Una voce autentica e discreta si distingue nel panorama artistico contemporaneo dell’Umbria: quella di Federica Tondini, in arte CK23, artista visiva la cui la sua ricerca artistica abbraccia la pittura materica, con una sensibilità che intreccia emozione, introspezione e forma.

Attraverso un linguaggio estetico personale e riconoscibile, FedericaTondini esplora le tensioni tra visibile e invisibile, presenza e assenza, natura e struttura. I suoi lavori, spesso stratificati e materici, si presentano come paesaggi interiori: frammenti di memoria, gesti cromatici e tracce emotive che evocano un dialogo profondo con lo spettatore.

La sua produzione recente si distingue per l’utilizzo di tecniche miste e materiali non convenzionali, con un’attenzione particolare al colore come elemento narrativo e alla texture come linguaggio emotivo, che diventa protagonista. L’arte di Federica Tondini non si limita a una forma, ma si fa esperienza: ogni opera è un invito a rallentare, osservare, sentire.

Prossimo appuntamento è la mostra “The skin of Silence” in programma dal 7 luglio al 24 agosto presso Il Nun Relais di Assisi, a cura di Rita Rocconi e sarà l’occasione per scoprire da vicino l’universo visivo di un’artista in continua evoluzione.

“The skin of Silence è un viaggio materico ed emotivo nell’opera di Federica Tondini. Nei suoi lavori la pittura si fa pelle, ferita, cucita, stratificata, viva. Una superficie che parla senza parole, fatta di gessi, sabbia, pigmenti e tempo. Un invito a guardare con le mani, ascoltare con gli occhi, sentire il peso e la poesia della materia. Il silenzio non è assenza, ma profondità. E ogni cicatrice, ogni piega, ogni residuo è traccia di qualcosa che ha vissuto

Federica Tondini, con una formazione artistica maturata nel tempo e affinata da una lunga sperimentazione, ha intrapreso dal 2023 un nuovo percorso creativo firmandosi CK23. Questa scelta segna un punto di svolta nel suo lavoro, indicandone una maggiore consapevolezza e autonomia. A partire da quel momento, la sua attività espositiva ha conosciuto un’accelerazione significativa.

Nel luglio 2024, CK23 ha presentato Cromoestesia, prima personale di rilievo, allestita a Perugia in occasione di Umbria Jazz, presso la terrazza panoramica del Mercato Coperto. Successivamente, nell’ottobre dello stesso anno, ha preso parte alla rassegna L’arte incontra l’olio presso l’Azienda Marfuga a Campello sul Clitunno. A gennaio 2025 è tornata a Perugia con la mostra Liriche Cromatiche, ospitata presso lo Spazio Art Gallery, curata da Rita Rocconi e organizzata da Marianna Casavecchia. L’esposizione ha rappresentato un momento di particolare maturità espressiva per l’artista, che ha consolidato la propria identità visiva.

Nel maggio 2025, CK23 ha partecipato alla mostra mercato dell’Antiquariato di Assisi, estendendo la propria presenza anche a contesti fieristici.

In occasione del Festival dei 2Mondi l’artista ha aperto una sua galleria in collaborazione con Marfuga, nel cuore del centro storico di Spoleto. CK23 Art Gallery si presenta così come un luogo che ambisce a diventare punto di riferimento per l’arte contemporanea, ponendosi in dialogo con il contesto culturale e urbano di Spoleto. Per il mese di agosto è prevista la sua partecipazione al Todi Festival, manifestazione che segnerà un ulteriore passaggio nella sua progressiva affermazione nel panorama artistico regionale e nazionale.





Luogo: Nun Relais Assisi, via Eremo delle Carceri, 1/a, ASSISI, PERUGIA, UMBRIA