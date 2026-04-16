Tre furti in pochi giorni nello stesso market, coppia incastrata da telecamere - Tuttoggi.info

Avevano preso di mira un supermarket-alimentari di Cerbara (Città di Castello), colpendolo per ben tre volte in pochi giorni, ma la loro “trasferta” criminale è finita con una denuncia e l’allontanamento forzato dal territorio.

La Polizia di Stato ha individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria un 38enne di origini rumene e una 42enne italiana (classe 1983), ritenuti responsabili di una serie di furti aggravati.

L’indagine è scattata subito dopo la denuncia del titolare del punto vendita, accortosi della sospetta mancanza di numerosi prodotti, in particolare generi alimentari e diverse bottiglie di alcolici. Gli agenti del Commissariato tifernate hanno analizzato minuziosamente le immagini dei sistemi di videosorveglianza, riuscendo a ricostruire il modus operandi della coppia. Il tassello decisivo è arrivato dall’individuazione della targa del veicolo, utilizzato dai due per raggiungere il negozio e darsi alla fuga.

Oltre alla denuncia per furto aggravato, per i due – valutata la reiterazione dei colpi, l’evidente pericolosità sociale e la presenza sul territorio al solo scopo di commettere reati – il Questore della Provincia di Perugia ha disposto il divieto di ritorno in tutto il Comune di Città di Castello. Se i due dovessero tornare nel Tifernate, scatterebbe l’arresto immediato.