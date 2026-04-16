Spaccio di cocaina, 22enne finisce in carcere - Tuttoggi.info

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Spaccio di cocaina, 22enne finisce in carcere

Redazione

Spaccio di cocaina, 22enne finisce in carcere

Gio, 16/04/2026 - 14:35

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I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne, di origine albanese e senza fissa dimora nel territorio nazionale, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività operativa si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dall’Arma, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga.

Nel corso di un servizio mirato, i militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura che transitava in via Arcamone, nel territorio del comune di Foligno. Alla guida del veicolo si trovava il giovane, il cui atteggiamento ha destato immediatamente sospetti negli operanti. A seguito di una perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto 19 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 7 g, già suddivise e confezionate.

Durante il controllo è stata trovata anche la somma di 565 euro in contanti, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’illecita attività di spaccio. Sia la sostanza stupefacente che il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il 22enne è stato dichiarato in arresto per l’ipotesi delittuosa contestata. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, prontamente informato dei fatti, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Maiano, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. All’esito dell’udienza tenutasi dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Spoleto, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata all’interessato la misura della custodia cautelare in carcere.

L’operazione testimonia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con controlli capillari e mirati volti a garantire sicurezza e legalità sul territorio, a tutela della collettività.

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