Condannato in via definitiva per reati in materia di stupefacenti - Tuttoggi.info

La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato un cittadino marocchino, residente a Terni e gravato da precedenti di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Terni a seguito di condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti commessi nel territorio ternano.
L’uomo, rintracciato da personale della Squadra Mobile, dovrà espiare una pena pari a 4 anni e 7 mesi di reclusione. Al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa di reclusione di Terni.