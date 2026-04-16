 Condannato in via definitiva per reati in materia di stupefacenti - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Condannato in via definitiva per reati in materia di stupefacenti

Redazione

Condannato in via definitiva per reati in materia di stupefacenti

La Polizia di Terni ha arrestato un cittadino marocchino in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Terni
Gio, 16/04/2026 - 16:28

Condividi su:

La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato un cittadino marocchino, residente a Terni e gravato da precedenti di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Terni a seguito di condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti commessi nel territorio ternano.

L’uomo, rintracciato da personale della Squadra Mobile, dovrà espiare una pena pari a 4 anni e 7 mesi di reclusione. Al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa di reclusione di Terni.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Laurea a pieni voti per Simona Badiali

Spoleto

Nasconde in auto 34 involucri di droga: arrestato 27enne

Spoleto

Risarcimento al Comune per femminicidio Papadia, “soldi per progetti col centro antiviolenza”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Gol e spettacolo, Bayern batte Real 4-3 e vola in semifinale di Champions

Top News ITALIA

Webuild, Salini “Serve collaborazione istituzioni e imprese per Paese competitivo”

Pillole Italpress

Foggia, omicidio personal trainer: al Tg1 il video del presunto killer

Pillole Italpress

Lavoro, il progetto di Elis “GenerAzione Talento” valorizza senior e giovani

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!