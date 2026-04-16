Aeroporto, ok a bilancio Sase ma slitta il nuovo Cda - Tuttoggi.info

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Aeroporto, ok a bilancio Sase ma slitta il nuovo Cda

Redazione

Aeroporto, ok a bilancio Sase ma slitta il nuovo Cda

Assemblea dei soci di Sase, proroga tecnica per il Cda. Ok all'aumento di capitale da parte degli enti pubblici
Gio, 16/04/2026 - 22:03

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Via libera al bilancio di Sase, la società che gestisce l’aeroporto dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”. Ma per il nuovo Cda ci sarà da attendere ancora un po’, con il consiglio in scadenza che è stato prorogato temporaneamente.

Nel corso della seduta di venerdì, Sviluppumbria, illustrando la volontà del governo  regionale (di cui si è parlato martedì in una conferenza stampa), ha espresso piena soddisfazione per il lavoro svolto dal Consiglio di amministrazione nel corso dell’esercizio 2025

In particolare, grazie al supporto di Sviluppumbria, la società ha superato la situazione di criticità economica evidenziata dal bilancio 2024, registrando al contempo indicatori di forte crescita sia nel numero dei passeggeri sia nello sviluppo delle rotte. Tuttavia Sviluppumbria ha sottolineato l’importanza di non ricorrere a esternalizzazione dei servizi per i maggiori costi che gravano sull’aeroporto ma di far rientrare all’interno le attività incrementando così il numero dei lavoratori. L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio. 

Aeroporto, proroga tecnica per il Cda

Alla luce di questo quadro positivo, e stata sottolineata l’importanza di procedere all’individuazione di profili di elevata competenza per il rinnovo degli organi societari. Tuttavia, i tempi intercorsi tra la chiusura dell’avviso pubblico e l’odierna assemblea non consentono lo svolgimento di un’adeguata e approfondita fase istruttoria dei candidati.

Per tale ragione, è stata proposta una proroga tecnica dell’attuale Consiglio di amministrazione, rinviando la decisione formale a una prossima e tempestiva assemblea ordinaria.

Parere favorevole per l’aumento di capitale

In merito al prospettato aumento di capitale sociale, così come indicato da Enac, tutti i soci, da Sviluppumbria, su mandato del Governo regionale, ai soci Comuni di Perugia, Assisi e Bastia Umbra, hanno espresso parere favorevole, subordinatamente alla necessità di un approfondimento sotto il profilo giuridico ed economico. La Regione, sempre tramite Sviluppumbria, conferma il contributo annuo di 4,5 milioni – già inserito nel bilancio pluriennale – per il potenziamento dello scalo aeroportuale.

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